ВПС США оцінили тримісячний графік на основі досвіду підготовки українських пілотів на літаках F-15C.

США можуть навчити перших українських пілотів на винищувачах F-16 до кінця року, хоча пройде більше часу, перш ніж вони виконають бойові вильоти. Про це повідомляє AP з посиланням на главу Національної гвардії ВПС США, генерал-лейтенанта Майкла Ло.

Очікується, що українські пілоти прибудуть на авіабазу ВПС США Морріс в Тусоні, штат Арізона, до жовтня. Ці льотчики зараз оцінюються на знання англійської мови, і в залежності від їх знань і попереднього досвіду польоту на винищувачах вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців.

За словами глави ВПС США, щоб укластися в стислі терміни навчання, база швидше за все, змінить деякі інші свої міжнародні зобов'язання з навчання пілотів, щоб вивести Україну на передній план.

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Однак після завершення навчання в США українцям доведеться повернутися в Європу для проходження додаткової підготовки в НАТО. Союзники по НАТО також навчають українців тому, як обслуговувати літаки, і це також необхідно буде завершити, перш ніж літаки почнуть виконувати бойові завдання. Ло не сказав, скільки часу займе додаткове навчання.

За його словами, ВПС США оцінили тримісячний графік на основі досвіду підготовки українських пілотів на літаках F-15C. Він зазначив, що українські авіатори вже використовують в польоті більше західних тактик і що не буде потрібно багато часу, щоб натренувати їх. За словами Ло, підготовка на F-16 займе 9 місяців у пілотів, які не мають досвіду управління винищувачами.

F-16 в українському небі

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на українських чиновників повідомляло, що Україна впевнена, що вже на початку лютого невелика група бойових пілотів буде готова до польотів на винищувачах F-16. Ймовірно, мова піде про менше 10 льотчиків.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, сказати точно, коли саме це станеться, поки неможливо, проте прогнози про дату - початок наступного року є цілком оптимістичними, оскільки українські пілоти мають навчитися саме воювати на цих винищувачах.

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