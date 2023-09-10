Наразі достатній рівень англійської має менше 10 пілотів.

В Україні вважають, що вже на початку лютого невелика група бойових пілотів буде готова до польотів на винищувачах F-16.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на українських офіційних осіб. За їхніми словами, перша група, швидше за все, налічуватиме менше 10 пілотів. Оцінки України є більш оптимістичними, оскільки у Штатах вважають, що на це піде більше часу.

І американські, і українські чиновники вважають, що пілотам необхідно буде оволодіти технічним жаргоном, необхідним для управління літаками.

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Зазначається, що Сполучені Штати Америки здатні підготувати українських пілотів, які гарно знають англійську, за п'ять місяців. За даними видання, їх направлять на навчання на авіабазу у штаті Арізона. Інші українські пілоти тим часом вивчатимуть мову на базі у Сан-Антоніо.

​​​​​​F-16 для України: останні новини

До коаліції з навчання українських пілотів увійшла Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

22 серпня стало відомо, що перша група українських військовослужбовців вже прибула на авіабазу в Скридструпі. Вісім з них будуть керувати літаками, інші - обслуговувати винищувачі.

Крім того, у Сполучених Штатах кілька разів оголошували, що готові розглянути питання навчання пілотів на своїй території.

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