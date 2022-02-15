Байден вважає, що можливість вторгнення досі зберігається.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що наразі немає підтверджень, що російські війська, стягнені до кордонів України, повертаються від українського кордону у постійні місця своєї дислокації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час звернення стосовно ситуації на кордонах Росії і України.

Президент США наголосив, що відповідно до оцінок американських аналітиків, російські війська біля кордонів України перебувають у загрозливій позиції.

За його словами, Росія стягнула до кордонів України понад 150 тисяч військових.

Він вважає, що можливість вторгнення досі зберігається.

"Російський міністр оборони сьогодні повідомив, що деякі воєнні підрозділи залишають свої позиції біля України. Це було би добре, але ми досі це ще не підтвердили. Ми ще не засвідчуємо, що російські воєнні підрозділи повертаються на свої бази дислокації. Насправді, наші аналітики вказують, що вони досі займають дуже загрозливу позицію, і наразі фактом є те, що Росія має більше ніж 150 тисяч військових навколо України і у Білорусі, і вздовж українського кордону. І вторгнення залишається цілком можливим", - наголосив Байден.

З цієї причини він сказав, що вже декілька разів прохав усіх американців покинути Україну зараз, до того моменту, коли стане запізно полишити Україну безпечно.

Байден додав, що через це посольство США тимчасово було переміщено з Києва до Львова.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого президент США Джо Байден виступив у Білому домі з приводу загрози повномасштабного вторгнення Росії до України.

За його словами, Сполучені Штати залишаються відкритими до діалогу з Росією, однак також готові відповісти на атаку на Україну з боку РФ.

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