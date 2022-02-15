Він закликав американців залишити Україну прямо зараз.

15 лютого президент США Джо Байден виступив у Білому домі з приводу загрози повномасштабного вторгнення Росії до України.

Трансляцію вів Голос Америки.

За його словами, Сполучені Штати залишаються відкритими до діалогу з Росією, однак також готові відповісти на атаку на Україну з боку РФ.

"Я говорив з президентом Путіним про те, що ми готові до багаторівневої дипломатії та висловив занепокоєння про європейську безпеку. Ми даємо дипломатії кожен можливий шанс досягти успіху", - сказав він.

Байден підкреслив, що країни мають право на суверенітет і визначення власного курсу.

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"Міністерство оборони РФ заявило, що частина військ повернулася з кордонів, але ми поки що не можемо підтвердити цю заяву. Ми хочемо сказати американцям, які перебувають в Україні, щоб вони залишали її прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Також ми перенесли посольство з Києва до Львова", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що НАТО та США не є загрозою Росії, Україна не є загрозою Росії.

"Ми не хочемо завдати якоїсь шкоди народу Росії", - сказав він.

"Світ ніколи не забуде, що Росія обрала смерті та руйнування, якщо Росія зважиться на війну в Україні", - наголосив Байден.

Він нагадав, що Штати готові до потужних санкцій та економічного, наукового й фінансового тиску, якщо Росія почне конфлікт.

"Не сумнівайтеся, що США захищатимуть кожну країну НАТО, яка зазнає атаки. Американський народ не повинен забувати, що захист демократії неоціненний", - сказав він.

"Ми не шукаємо конфронтації з Росією. Але якщо Росія націлиться на американців в Україні, ми відреагуємо моментально. Якщо Росія атакуватиме США чи союзників несиметрично, наприклад, кібер-атаками на інфраструктуру, ми готові відповідати", - наголосив Байден.

Він зазначив, що Росія та США мають працювати разом над глобальною стабільністю.

"Але якщо Росія обере конфлікт в Україні, нації всього світу не вагатимуться у своїй відповіді. Якщо ми не стоятимемо на захисті свободи сьогодні, ми однозначно заплатимо набагато вищу ціну завтра", - сказав президент США.

Також Байден нагадав, що вторгнення Росії в Україну унеможливить сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Загроза нападу РФ

Наразі Росія зосередила понад 100 тисяч військових навколо України, які, як вважає Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу вже у лютому.

15 лютого одразу низка британських ЗМІ з посиланням на анонімні джерела у розвідці писали, що, імовірно, атака РФ почнеться о 03:00 за київським часом з ракетних ударів.

Водночас у Росії стверджують про нібито відведення сил до місць постійної дислокації, хоча ні в НАТО, ні незалежні експерти це не підтверджують.

За даними CIT, яка займалась розслідуванням збитого МН17, Кремль навпаки перекинув додаткові війська; техніка рухається в бік українського кордону.