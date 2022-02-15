Він не планує оголошувати нову політику.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розповість під час свого виступу про кроки, які Вашингтон готовий зробити для стримування російської агресії.

Про це розповіла речниця Білого дому Джен Псакі у Twitter.

За її словами, Байден розповість про напружену ситуацію в Україні, але не оголошуватиме нову політику щодо неї.

"Він розповість про ситуацію на місцях, про кроки, які ми зробили, про дії, які ми готові зробити, про те, що поставлено на карту для США та світу і як це може вплинути на наші внутрішні справи", - написала речниця.

Читайте такожВ Офісі генпрокурора готові запустити "гарячу лінію" для прийому доказів агресії РФВиступ президента США очікується о 22:30 за київським часом.

Загроза нападу РФ

Наразі Росія зосередила понад 100 тисяч військових навколо України, які, як вважає Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу вже у лютому.

15 лютого одразу низка британських ЗМІ з посиланням на анонімні джерела у розвідці писали, що, імовірно, атака РФ почнеться о 03:00 за київським часом з ракетних ударів.

Водночас у Росії стверджують про нібито відведення сил до місць постійної дислокації, хоча ні в НАТО, ні незалежні експерти це не підтверджують.

За даними CIT, яка займалась розслідуванням збитого МН17, Кремль навпаки перекинув додаткові війська; техніка рухається в бік українського кордону.