"Зараз США прискорилися з виготовленням ракет для Тайваню й очевидно, що з NASAMS, з усіма батареями для нас, теж прискоряться", - вважає Іван Киричевський.

Експерт Defense Express Іван Киричевський прокоментував терміни поставок систем ППО NASAMS для України від США.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З одного боку виглядає, що ми будемо два роки чекати NASAMS, усі вісім комплектів. З іншого боку, форма контракту за якою Америка уклала замовлення на постачання восьми батарей NASAMS для нас передбачає, що цей контракт буде виконано приховано та з прискореним строком", - сказав експерт.

Відео дня

Киричевський додав, що незабаром будуть поставлені перші батареї NASAMS.

"Зараз США прискорилися з виготовленням ракет для Тайваню й очевидно, що з NASAMS, з усіма батареями для нас, теж прискоряться. У пунктах прописано, що перші дві батареї прийдуть першочергово. У найближчі один-два місяці можемо на це сподіватися", - зазначив Киричевський.

Раніше захисники України отримали подарунок від Норвегії та Британії у вигляді мікродронів.

Вас також можуть зацікавити новини: