Джо Байден санкціонує допомогу для України.

Адміністрація президента Джо Байдена готується надати близько 800 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні.

Про це інфомує агенство Reuters зпосиланням на три джерела, знайомі з цим питанням.

Білий дім може оголосити про це вже в п’ятницю, 19 серпня.

Згідно з інформацією ЗМІ, Джо Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення, які дозволяють президенту дозволяти передачу надлишку зброї зі запасів США.

Водночас за даними агентства, про виділення допомоги можуть оголосити й наступного тижня, а до цього моменту може змінитися й вартість пакетів зброї.

У Білому домі іноформацію не коментували.

Як повідомляв УНІАН, у четвер уряд Естонії схвалив ще один пакет військової підтримки для України, в рамках якого країна направить в Україну більше озброєнь, таких як міномети і протитанкові засоби.

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