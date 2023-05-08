Зафіксовано щонайменше шість "прильотів", є влучання у Харківському районі.

Сьогодні ввечері, 8 травня, російські окупанти обстріляли Харків та область. Загарбники били ракетами С-300.

"За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". Є влучання у Харківському районі", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, наразі на місцях працюють екстрені служби. Також Синєгубов додав, що інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

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Слід зазначити, що ввечері, 8 травня, в ряді областей оголошено повітряну тривогу. Також відомо про вибухи в Дніпрі.

Ситуція в Харківській області станом на 8 травня - останні новини

Вранці 8 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали авіаційних та ракетних ударів по області. При цьому під артилерійські і мінометні обстріли потрапили населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Внаслідок ударів поранень зазнали сім цивільних людей, троє з яких отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

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