Більшість втрат серед окупантів були небойовими.

Впродовж 2021 року на Донбасі більшість втрат російсько-окупаційних військ в живій силі та техніці була небойова. За рік загинули та були поранені понад 750 бойовиків.

Про це повідомив офіцер розвідки ЗСУ Сергій Нещадим у Twitter.

Лише у грудні в окремих районах Донецької та Луганської областей окупанти втратили 44 людини. Усі ці втрати небойові. Йдеться про 19 загиблих і 25 поранених, а також одну одиницю військової техніки.

З 1 січня по 31 грудня 2021 року бойовики втратили 754 людини:

безповоротні (200) - 318, з них 10 бойових та 308 небойових;

санітарні (300) - 436, з них 8 бойових;

озброєння та військова техніка - 14 одиниць.

Читайте такожНад частиною України пролетів американський літак-розвідник: розкрито ціль місіїДо небойових втрат входять загибель внаслідок підривів на вибухівці, самогубств, стрілянини та інших інцидентів, які призвели до летального результату або поранень не в ході бойових дій.

Наразі українські військові притримують режиму "тиші" на Донбасі, але ведуть вогонь у відповідь у разі атак противника.

Раніше речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Росія відкриє контрольні пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі, якщо Україна визнає вакцину від коронавірусу "Супутник V".

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