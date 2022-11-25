Окупанти готуються до наступу українських військових дуже потужно.

В Луганській області на фронті відбуваються дві протилежні ситуації: атаки на Білогорівку та просування ЗСУ на Сватівсько-Кремінському напрямку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"В Луганській області абсолютно дві різні зараз ситуації: там, де наша незламна і відома Білогорівка, там наші хлопці тримають оборону, там постійні атаки з боку російських окупаційних військ. Що стосується Сватівсько-Кремінського напрямку, то там є більш позитивні новини від ЗСУ", - сказав Гайдай.

За словами голови ОВА, окупанти готуються до наступу українських військових дуже потужно.

Відео дня

"Навіть відео в нас є – це не десятки, це під 200 вантажівок їдуть в бік Сватового, везуть будівельні матеріали, "зуби дракона" так звані для будівництва так званої "лінії захисту Вагнера". Звозять туди все нові й нові резерви. Резерви різні – як перекидають туди частково з Херсону, так і ті свіжомобілізовані, яких понабирали в Росії", - сказав Гайдай.

Він також висловив сумніви щодо можливості Росії забезпечити більшу кількість мобілізованих, якщо там оголосять масову мобілізацію.

"Що стосується мобілізації якихось мільйонів – я не маю сумніву, що якщо кремлівський режим скаже, то будуть набирати. Але це все пов’язано з логістикою, забезпеченням, і це нереально зробити. Навіть не можуть нормально забезпечити і своєчасно перекинути оті славнозвісні 300 тисяч, а що говорити про мільйони людей: у них немає ні форми, ні харчування, ні зброї. Хоча кремлівський режим довів вже, що їм абсолютно плювати на своїх людей", - зазначив голова ОВА.

Ситуація на Луганщині

Сергій Гайдай вважає, що звільнення Луганської області пришвидшиться з настанням морозів.

За його словами, на напрямку Сватове - Кремінна ініціатива на боці Збройних сил України, а Білогорівку атакують російські "зеки".

23 листопада в Луганській обласній військовій адміністрації поділилися, що на захопленій частині регіону у деяких населених пунктах вороги "мобілізували" майже всіх чоловіків. В ОВА також повідомляли, що окупанти втратили "козир".

Згодом стало відомо, що під приводом контрдиверсійних дій російські окупанти вивезли близько 20 фермерів з двох населених пунктів Луганщини.

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