Для бійців ЗСУ знищення цієї бригади стало особистим.

10 жовтня російські окупанти зі 155-ї окремої морської піхотної бригади захопили групу українських операторів БПЛА на Курщині і розстріляли їх. Українські морпіхи 501-го батальйону морської піхоти контратакували та помстились за захисників.

Як пише Forbes, українські бійці на кількох бронетранспортерах М-113 на чолі з парою танків Т-64 атакували по головній дорозі, яка пролягала повз Зелений Шлях, де і стались трагічні події.

Т-64 випустили дим для прикриття та били своїми 125-міліметровими арматами, уразивши щонайменше одну російську машину. Дрон ЗСУ зафіксував п'ятьох загиблих ворогів.

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"501-й батальйон морської піхоти – не єдиний український підрозділ, який збирається помститися за Курщину, куди потужні українські сили вторглися 6 серпня, швидко захопивши виступ площею кілька сотень квадратних кілометрів. Три елітні українські бригади — 82-га та 95-а десантно-штурмові бригади та 47-ма механізована бригада — також контратакували 155-у бригаду морської піхоти", - зазначає видання.

Минулого тижня у п’ятницю 95-та десантно-штурмова бригада загнала в кут взвод російських морпіхів та знищила їх за допомогою танків, БПЛА, ракет та мін. Було ліквідовано 30 противників.

В виданні додають, що для 501-го батальйону морської піхоти ця помста також є місією спокути, адже вона була частиною українського гарнізону у Криму. Коли ЗСУ, не маючи зброї, покидали окупований півостров, до них приєднались лише 64 морпіхи з цього батальйону, тоді як сотні - залишились.

У перші місяці повномасштабного вторгнення РФ відновлений батальйон тримав оборону Маріуполя, однак був розгромлений вдруге. У 2023 році його знову відновили та відправили у бій. У серпні цього року військові 501-го батальйону увійшли до Курщини.

"Скривавлена ​​з трьох боків українською армією, десантними силами та морською піхотою, 155-та бригада морської піхоти в біді. Як і український 501-й батальйон морської піхоти, російська бригада була знищена та відновлена ​​кілька разів протягом 32-місячної війни Росії проти України. Це може статися знову. Російські морські піхотинці, які стратили українських операторів безпілотників, є "сволотами" і "скаженими собаками", заявили в десантних силах України", - пише Forbes.

Як додається, для бійців ЗСУ знищення цієї бригади є не лише життєвим імперативом - це особисте.

Страта українських військових

Очільник МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що росіяни все частіше страчують військових ЗСУ. Він закликав МКС зробити хоч щось, щоб припинити це.

Видання Politico, посилаючись на дані Міністерства оборони України, зазначило, що щонайменше 177 українських полонених загинули в російському полоні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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