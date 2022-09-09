Російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. В результаті її приміщення зруйновано.

Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини – сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню", - заявив він.

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В результаті інциденту приміщення лікарні зруйновано, є постраждалі серед людей.

Деталі обстрілу Живицький пообіцяв оприлюднити згодом.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за минулу добу російські окупанти завдали 45 авіаційних та 5 ракетних ударів по території України.

Зокрема під обстріли потрапили населені пункти Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення

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