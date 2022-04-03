Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення.

У Боромлі на Сумщині російські військові закатували марафонця із Книги рекордів України Сергія Проневича.

Про це у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення. Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич", - написала Вєтрова.

Вона нагадала, що рекорд Проневича до Національного реєстру рекордів був внесений у 2019 році.

"У повній військовій амуніції Сергій пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин. Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом…", - наголосила Вєтрова.

Вона зазначила, що катування людей вважається злочином навіть під час війни. Прокуратура порушила кримінальне провадження за цим фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею – це довічне ув'язнення.

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