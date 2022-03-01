Колона російської техніки складається з бронетехніки, танків, буксируваної артилерії та інших транспортних засобів.

Нові супутникові знімки від Maxar Technologies демонструють, що російська військова колона, яка досягла околиць Києва, виявилася навіть довшою, ніж передбачалося раніше.

Як повідомили в Maxar, колона має довжину понад 40 миль (64 км). Раніше в понеділок у Maxar сказали, що колона зайняла близько 17 миль проїжджої частини.

Велика військова колона складається з бронетехніки, танків, артилерії та інших транспортних засобів.

Maxar приписав оновлену довжину конвою додатковим супутниковим знімкам, які вони зібрали і проаналізували. Знімки, зроблені в понеділок пізно ввечері, показують, що колона тягнеться від авіабази Антонов — приблизно за 17 миль від центру Києва — на північ від Приборська.

Щоб було зрозуміло, наскільки далеко Приборськ розташований від української столиці - він розташований ближче до українсько-білоруського кордону і ядерного реактора в Чорнобилі, що вийшов з ладу, ніж до Києва.

Компанія зазначила, що бачила стовпи диму, що піднімаються над будинками на північ і північний захід від Іванкова, недалеко від доріг, якими рухається колона. Наразі невідомо, що викликало появу диму.

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