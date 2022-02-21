У відомстві кажуть, що не отримували даних про нестандартні ситуації на кордоні від росіян.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що заява Федеральної служби безпеки РФ про "обстріл" прикордонних нарядів у Ростовській області - свідома провокація.

Про це йдеться у заяві ДПСУ.

"Заява ФСБ РФ про обстріл з території України прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація. Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області. Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км", - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ кажуть, що не отримували від співробітників ПС ФСБ РФ даних про якісь нестандартні ситуації.

"Водночас окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що Росія не сформувала ударних угруповань у жодному місці, де її війська оточили Україну.

Восени минулого року РФ стягнула багато сил до українського кордону, і з'явилася інформація про загрозу вторгнення.

17 лютого російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. Внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка дістали контузії.

Крім того, ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів та 14 освітян, які були змушені рятуватись у підвалі школи.

Кремлівські найманці звинуватили в цьому українську сторону.

18 лютого глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін оголосив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію. За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

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