Міністр оборони називає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може розпочатися "завтра-післязавтра".

Росія не сформувала ударних угруповань у жодному місці, де вони оточили Україну.

Про це в неділю, 20 лютого заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі ТСН.Тиждень.

На його думку, розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може розпочатися "завтра-післязавтра", є недоречними.

"Станом на цю годину ударного угрупування Російської Федерації у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, є недоречним. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", - сказав Резніков.

Міністр оборони також зазначив, що Україна уважно стежитиме за засіданням Держдуми Росії, де 22 лютого має розглядатися українське питання.

"Давайте дивитись на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурнуваті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що російський парламент на своєму найближчому пленарному засіданні 22 лютого обговорить ситуацію, пов'язану із загостренням ситуації на Донбасі та реакцією Заходу.

Загострення на Донбасі - що відомо

17 лютого російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська. Внаслідок обстрілу було пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. Внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка дістали контузії.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів та 14 освітян, які були змушені рятуватись у підвалі школи.

Кремлівські найманці звинуватили в цьому українську сторону.

18 лютого глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін оголосив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію. За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі". Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

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