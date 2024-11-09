За словами Світана, підприємство виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

Атака українських дронів на Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ є дуже важливою зі стратегічної точки зору. Таку думку у коментарі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він зазначив, що це підприємство виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. При цьому загалом у напрямку Москви є багато важливих для Росії військових об'єктів, а тому такі атаки безпілотників потрібно масштабувати.

За словами Світана, Алексінський хімічний комбінат розташований біля річки Ока у Тульській області. Це більш ніж за 100 кілометрів від Москви, тобто йдеться про загальний напрямок на столицю РФ.

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"У Москві, Підмосков'ї є велика кількість військових об'єктів, починаючи від хімпрому й закінчуючи складальними конвеєрами ракетної авіаційної техніки", - сказав експерт.

Він підкреслив, що українські спецслужби, зокрема СБУ та ССО, продовжують виконувати такі завдання. Нині вони ще не масштабовані, оскільки, щоб завдавати серйозної шкоди безпілотниками, одночасно потрібно запускати їх більш як сотню:

"Так БпЛА продавлять ППО противника".

Атака українських дронів на Алексінський хімічний комбінат

Як повідомляв УНІАН, дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат. Вночі по підприємству прилетіло щонайменше 13 безпілотників.

О 3-й ночі мешканці Тульської області почали писати про атаку на хімбомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання.

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