Військові хочуть набрати більше людей.

Легіон "Свобода Росії" ще не готовий до походу на Москву, однак це стратегічне завдання для бійців.

Як розповів доброволець легіону Олексій Барановський в інтерв'ю 24 Каналу, заради цього цей рух і заснували. "Просто треба розуміти, що на цей час ми не готові ще йти на Москву. Однак коли ситуація буде цьому сприяти, а також коли в нас виросте кількість бійців до відповідного рівня - ми обов'язково до цього завдання приступимо. Навряд чи це питання місяців. Однак це "завдання максимум" з самого початку, його ніхто не скасовував", - каже він.

За словами Барановського, кількість бажаючих вступити до лав "Свободи Росії" росте, особливо під час рейдів бійців на територію Росії. Заявники проходять ретельні перевірки, оскільки вже фіксували випадки заявок від агентів російських спецслужб.

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Рейди Легіону "Свобода Росії": останні новини

Як відомо, цей легіон сформували навесні 2022 року, після почтаку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нього увішли колишні військовослужбовці російських Збройних сил, а також росіяни та білоруси, які перейшли на бік України.

12 березня бійці "Свободи Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" заявили, що перетнули кордон та зайшли на територію Росії. Вони повідомляли про бої з силами РФ у Курській та Бєлгородській областях.

Сьогодні військові закликали місцевих жителів терміново евакуюватися з цих двох регіонів. "Операція зі звільнення Курської та Бєлгородської областей триватиме", - йдеться у заяві.

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