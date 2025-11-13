Росіяни продовжують горезвісні штурми малими групами, дуже часто заходять ДРГ.

Основна ціль російської армії на Лиманському напрямку - вийти до міста Лиман Донецької області та повторно окупувати його, як це сталося в 2022 року. Про це в ефірі Громадського радіо сказав начальник відділення комунікацій 60 ОМБр Максим Білоусов.

"Основна короткострокова і довгострокова ціль — вийти на Лиман і "повернути" його собі. Я нагадаю, що Лиман був захоплений ворогом у 2022 році і після цього звільнений ЗСУ. Ми протидіємо", - наголосив він і додав, що для Сил оборони важливо втримати Лиман, Ярову, Святогірськ та інші населені пункти.

За словами військового, ворог постійно атакує, намагається просуватися. Окупанти, каже, накопичили велику кількість особового складу, проводять горезвісні штурми малими групами, дуже часто заходять ДРГ, які намагаються просуватися якомога глибше до українських позицій.

Саме тому, зазначив Білоусов, дуже важливо завчасно виявляти ворога і знищувати його ще на підступі до позицій Сил оборони України.

"Для цього у нас є аеророзвідка, є наша піхота, і всі інші підрозділи бригади теж працюють над тим, щоб зупиняти ворога", - додав він.

Ситуація на Лиманському напрямку

Як повідомляв УНІАН, речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін зазначав, що на Лиманському напрямку українські захисники проводять мобільну оборонну операцію.

За його словами, відбуваються постійні зіткнення за переважаючі висоти, за максимально оптимальну лінію. Він наголосив, що лінія фронту постійно на тактичному рівні рухається вперед-назад, щоб особовий склад мав змогу утримувати максимально ідеальні, наскільки це можливо, місця для оборони. Тому йде така постійна мобільна оборонна операція.

