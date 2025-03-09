СЗЧ досі залишається проблемою, оскільки бої стають запеклішими, - командир К-2

До того ж, за його словами, ворог, як і ми, працює більш якісно.

Самовільне залишення частини (СЗЧ) досі залишається проблемою, тому що на фронті бої все більш запеклі. Про це заявив командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2", Герой України Кирило Верес в інтерв'ю в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"А що змінилося? Бої стають тільки запеклішими, і люди втомлюються набагато більше, вони почали втомлюватися набагато більше. По-перше, змінюється війна, дуже змінюється технологічно. Ворог більш якісно починає працювати, тобто знищити нашого піхотинця йому стає набагато легше. Як нам їхнього, так автоматично і йому нашого. Бої стають запеклішими. Тому, легше не стає. Єдине, що стає, мабуть, легше, це те, що людям дозволили переходити з одного підрозділу в інший", - сказав він.

За словами Вереса, в його батальйоні також були два-три випадки СЗЧ.

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"За весь час декілька було, мабуть, три чи два. Ми такі ж люди. Я ще в тилу сиджу, тому в мене не може бути багато таких випадків. Просто з людьми не спрацювалися, вони не хотіли гаяти час на переведення. Вони говорять: можна я піду? Я особисто кажу: хлопці, я вас буду переводити, або обирайте ви куди, або оберу я. Їхню помилку неможливо було пробачити. Він тоді каже, що ми підемо, звідки прийшли. Я кажу: ідіть з Богом", - розповів командир.

Мобілізація в Україні - проблеми мобілізації

Як повідомляв УНІАН, раніше командир спеціалізованого штурмового батальйону 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем Балу заявив, що проблеми з мобілізацією в Україні існують тому, що з 1991 року не відбувалася відповідна підготовка молоді.

"Проблеми з мобілізацією відбуваються тому, що з 1991 року не займалися взагалі ніякою підготовкою молодого населення. Ні в школах не проводилися ніякі патріотичні заходи і так далі", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо проблем із мобілізацією та про те, чому люди не хочуть йти до армії.

Винятком, за його словами, були "якісь шматки західних регіонів України".

"А так - ніхто не займався ніякою роботою… Усі вважали, що круто від армії відкосити… Закінчити військову кафедру абияк, потім прийти сюди офіцером - йому дають взвод або роту, і він тупо не знає, що з нею робити", - сказав Балу.

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