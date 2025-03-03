За словами Тимочка, СЗЧ - це не настільки тотальна проблема.

Важливіше розробляти такий підхід до військовослужбовців, аби не було самої причини чи мотивації здійснювати самовільне залишення частини, адже це набагато ефективніше, аніж робити якісь часові рамки "пільгового" повернення із СЗЧ. Про це в етері "Новини. Live" сказав Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо кількості випадків повернення на службу після СЗЧ, він зазначив, що цифри різняться.

"Сам факт того, що проблема СЗЧ є, і шляхи її рішення теж вивчалися і розглядалися, - це вже інше питання. І дійсно, тут потрібно напрацьовувати не тимчасові, скажімо, варіанти повернення з СЗЧ. Значно важливіше розробляти взаємостосунки і підхід до військовослужбовців так, щоб не було самої причини чи мотивації йти в СЗЧ. Це насправді набагато ефективніше, аніж робити якісь часові рамки "пільгового" повернення, часові рамки, скажімо, вже після "пільгового" періоду", - сказав Тимочко.

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Він додав, що хотів би, щоб усі поверталися з СЗЧ, а загалом - щоб такого явища узагалі не було. Голова Ради резервістів підкреслив:

"На даному етапі ми, в будь-якому випадку, знов же ж бачимо, що СЗЧ - це не настільки тотальна проблема, як її намагалися в нас розкрутити у медіа, бо попри СЗЧ усе одно наші війська воюють і стримують противника".

СЗЧ в Україні - останні новини

Раніше військовослужбовець, народний депутат VIII скликання Ігор Луценко висловив думку, що за рік Україна може мобілізувати ще 160 тисяч нових бійців, але цього усе одно недостатньо, аби покрити всі потреби Збройних сил України, особливо на тлі проблеми масового СЗЧ.

За його словами, кримінальна відповідальності за самовільне залишення місця служби в Україні існує лише номінально, але фактично її немає. А за таких умов говорити, що якимсь чином ці плани з мобілізації можуть якісно посилити ЗСУ, не доводиться.

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