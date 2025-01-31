Рідним зниклих бійців найближчим часом мають надати повні дані про ситуацію з ними.

Новий командир 155 окремої механізованої бригади ім. Анни Київської створив відділ розслідувань, до якого увійшли представники кожного з батальйонів, у яких були СЗЧ.

Як повідомила уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова, відділ похвилинно відновлює події, під час яких втрачався зв’язок із військовими, аналізують доповіді розвідки, щоб зрозуміти, що могло статися зі зниклими.

Вона уточнила, що найближчим часом сім’ям зниклих безвісти зі 155 бригади мають надати повні дані про ситуацію з їхніми рідними.

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"Дні інтенсивної роботи у бойових частинах дають зовсім інше розуміння перебігу подій. Поки у Києві були дискусії про долю 155 бригади, її військовослужбовці продовжували героїчні бої", - підкреслила Решетилова.

Скандал навколо 155 бригади

На початку січня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 1700 військових 155 окремої механізованої бригади ім.і Анни Київської вчинили СЗЧ. Зокрема, десятки військових утекли під час навчань у Франції.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий називав ситуацію із СЗЧ у 155 бригаді непростою.

Державне бюро розслідувань встановило, що колишній комбриг Дмитро Рюмшин вніс у список бійців, яких відправили на навчання у Францію, невмотивованих чоловіків, щодо яких були застереження та заборони.

В даний час Рюмшин знаходиться під вартою, йому повідомили про підозру в бездіяльності в умовах воєнного стану.

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