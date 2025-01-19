Повідомляється, що в підрозділі замінять частину керівного складу.

Після скандалу зі 155-ю бригадою імені Анни Київської низку істотних недоліків виявили під час перевірки ходу формування ще однієї з 14 нових українських бригад. Йдеться про 156-у окрему механізовану бригаду (156 ОМБр).

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, перевіркою займається комплексна група на чолі із заступником головнокомандувача, полковником Олегом Апостолом.

"Наразі військова частина завершила доукомплектування особовим складом і приступила до базової загальної військової підготовки за оновленою програмою. Одночасно проводиться відбір персоналу на професійну підготовку. Триває постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у зв'язку з виявленими недоліками поставлено такі завдання:

заміна частини керівного складу бригади та призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходженням служби на командних посадах;

переведення в частину офіцерів і сержантів, які раніше брали участь у бойових діях з метою нарощування бойових здібностей 156-ї ОМБр;

підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;

підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БПЛА та операторів РЕБ.

"Слід зазначити, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155-ї бригади імені Анни Київської враховані, вживаються заходи щодо їх недопущення в майбутньому", - запевнили в Генштабі.

Скандал із новою 155-ю бригадою - що повідомлялося

Нагадаємо, на початку року розгорівся скандал через масове дезертирство в одній із таких же нових українських бригад - у 155-й окремій механізованій бригаді імені Анни Київської.

Повідомлялося, що зазначений скандал завдав сильного удару по плану української влади створити 14 нових бригад, навчених і оснащених західними союзниками.

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