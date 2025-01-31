Як кажуть ті, хто пішов у СЗЧ, що довше триватиме війна, "то більше буде таких, як я".

Україна відчуває брак людей на фронті, і однією зі складових є те, що військовослужбовці масово залишають свої частини і йдуть у СЗЧ (самовільне залишення частини). Як пише The Guardian, точна цифра є військовою таємницею, але офіційна влада визнає, що їхня кількість велика.

Так, один із бійців розповів виданню, що на початку російського вторгнення пішов добровольцем і "був готовий віддати своє життя", проте з часом його ставлення змінилося.

Росіяни розбивали позиції ЗСУ в пух і прах, а старші командири віддавали нереальні накази. Так, під час оборони однієї з будівель йому на плече впала панель. Йому просто зробили укол, щоб зменшити біль, а потім сказали повернутися на фронт. "Я зрозумів, що я ніхто. Просто номер", - каже боєць. У травні того ж року він залишив свій пост, щоб пройти курс лікування, і не повернувся.

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"Усі втомилися. Настрій змінився. Раніше люди обіймали солдатів на вулицях. Тепер вони бояться, що їх призвуть в армію", - каже він.

Інший військовий розповів, що брав участь у наступальних операціях на півдні Миколаївської та Херсонської областей. Взимку 2022 року він посварився з новим командиром, безуспішно просив про переведення і отримав поранення.

"Я дійшов до точки кипіння. І я вирішив піти туди, де мене ніхто не знайде", - каже він.

Він додав, що знову візьме до рук зброю, якщо росіяни увійдуть у його місто, або якщо українська армія стане по-справжньому реформованою в стилі НАТО, з найкращими генералами. На запитання, чи щасливий він, він відповів: "Я живий. Чим довше триватиме війна, тим більше буде таких, як я".

Ольга Решетилова, уповноважений України із захисту прав військовослужбовців, сказала, що розуміє, чому деякі люди йдуть у самоволку.

"Це природно в ситуації, коли три роки йде велика війна. Люди виснажені. Вони хочуть бачити свої сім'ї. Їхні діти ростуть без них. Стосунки руйнуються. Дружини і чоловіки не можуть чекати вічно. Вони почуваються самотніми", - зазначає вона.

За її словами, у багатьох військовослужбовців нестійке психічне здоров'я, і невеликий конфлікт зі старшим офіцером міг "спровокувати" їх на втечу з частини.

"Це складна і заплутана проблема. Ми не можемо вирішити її за допомогою кримінального покарання. Якщо постане вибір між смертю і в'язницею, звісно, в цей момент ви оберете друге", - сказала вона.

Як розповів Андрій Гребенюк, сержант-майор піхотного батальйону, що воює в донецькому обласному місті Велика Новосілка, солдати йдуть у СЗЧ "досить часто".

"Деякі повертаються. Деякі ні... Справа не стільки в пораненнях, скільки в моральному дусі. Їм потрібне психологічне перезавантаження. Вони йдуть до своїх родин і знову з'являються через кілька місяців", - розповів він.

СЗЧ в Україні - новини

Раніше в Генштабі повідомляли, що близько 60% тих, хто після самовільного залишення частини (СЗЧ) виявив бажання служити далі і подали рапорт у застосунку "Армія+", наразі в процесі повернення або вже повністю відновилися на службі в нових частинах.

Також УНІАН писав, що військовослужбовець Сергій Гнездилов, який здійснив публічне СЗЧ торік, зробив заяву про повернення на службу в ЗСУ.

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