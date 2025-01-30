Сергій Гнездилов зробив низку заяв про закриту справу і про повернення на службу.

Військовослужбовець Сергій Гнездилов, який вчинив публічну СЗЧ торік, прокоментував повернення до 56-ї ОМПБр, де служив до цього моменту. Він заявив, що прийняв це рішення після того, як йому хотіли змінити терміни покарання - до 12 років позбавлення волі. Сам же Гнездилов, у коментарі для "Суспільне Одеса", зазначив, що цей термін у 2,5 більше "необхідного".

"Справа йде в напрямку не "посадити Гнездилова за злочин, який він скоїв". А справа йде в напрямку "посадити Сергія за те, що він не вчинив, але щоб показати всій країні, що ми можемо". Цього допустити ми точно не могли, тому було ухвалено рішення повертатися", - наголосив Гнездилов.

Суддя повністю анулював кримінальне переслідування і провадження. Тепер про цю справу в його особовій справі буде відповідний запис, що з такого-то до такого-то числа військовослужбовець перебував у самовільному залишенні частини та незабаром був звільнений від кримінальної відповідальності.

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"Така процедура можлива тільки якщо ти перший раз пішов [у СЗЧ]. І на другий, третій, п'ятий, як багато людей консультується зараз, уже перебуваючи в такій скрутній ситуації, коли їх розшукують, на жаль, не розповсюджуються", - зазначив він.

І вкотре зізнався, що його метою було винятково привернути увагу до проблеми, коли військові йдуть до СЗЧ через відсутність чітких термінів служби в ЗСУ, та про необхідність вирішення питання щодо демобілізації.

Проте, за його словами, досі немає термінів проходження служби, ротацій і напрацювання резерву. Він вважає, що справедливо було б 3 роки служити в армії і три роки перебувати в тилу. І, зі свого боку, розуміє, що найближчим часом питання повної демобілізації розв'язати не вийде.

"Може не 36 місяців [служби], може там буде інша цифра, але вона буде", - підсумував Гнездилов, вважаючи, що кожен громадянин повинен захищати Україну.

Інші новини про Гнездилова

Раніше УНІАН повідомляв про помилковість вчинку військового Гнездилова. За словами ветерана АТО Євгена Дикого, не можна в умовах повномасштабної війни ставити під сумнів існування держави.

Крім того, Гнездилов раніше називав єдину умову, за якої він готовий повернутися на службу. "Якщо наша країна дожилася до того, що в'язниці заповнені військовими і їх не хочуть чути, тоді нам треба боротися навіть ціною власного життя", - зазначив він.

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