Challenger 2 занадто важкий, йому не вистачає захисту і йому потрібна занадто велика підтримка.

Великобританія передала ЗСУ 14 танків Challenger 2. 82-а бригада є єдиним користувачем цих танків.

Як пише Forbes, у ЗСУ зараз залишається 13 цих танків, після того, як один із них під час боїв розбили окупанти біля Работиного наприкінці минулого літа. Однак чотиримісний британський танк не підходить Україні. "Є підстави вважати, що Лондон запропонував ці 14 Challenger 2 просто для того, щоб спонукати інші країни НАТО пожертвувати свої, більш досконалі танки: Leopard 2, Strv 122 і M-1", - припустили журналісти видання.

Видання навело слова українських військових про те, що 1200-сильний двигун танка недостатній для його ваги, яка становить 71 тонну. Крім того, Challenger 2 часто застрягає в м'якому ґрунті України, і його доводиться буксирувати іншими "Челленджерами" або інженерною технікою. А в бою, коли буксирування не завжди можливе, застряглий Challenger 2 стає вразливим.

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Видання зазначило, що Challenger 2 на озброєнні Британії завжди мав додаткову броню з боків корпусу і нижньої лобової плити. І не дарма: саме в цих місцях базовий Challenger 2 найбільш вразливий. Але ЗСУ так і не отримали ці додаткові комплекти броні, ймовірно, тому, що зайві три тонни ваги зробили б цей танк ще менш мобільним на м'якому ґрунті. Натомість українці додали легку решітчасту броню до найвразливіших сторін своїх Challenger 2.

120-міліметрова гармата L30 Challenger 2 також являє собою проблему. На відміну від гладкоствольних гармат сучасних західних танків, L30 нарізна. Його боєприпаси несумісні з іншими танковими снарядами, тому українцям доводиться підтримувати окрему систему матеріально-технічного постачання тільки для того, щоб 13 Challenger 2 могли стріляти.

"Якщо гладкоствольна танкова гармата L44 має ресурс до 1500 пострілів, то нарізна L30A1 зношується після 500 пострілів. Це особливо проблематично, оскільки 82-га бригада, вочевидь занепокоєна тим, що її танки зав'язнуть у багнюці, тримає їх за кілька миль від лінії фронту і використовує їх як мобільні гаубиці", - ідеться в матеріалі видання.

Видання зробило висновок, що ці танки не ефективні на озброєнні ЗСУ, оскільки навряд чи варті зусиль з їх утримання та озброєння.

Танк Challenger 2

Challenger 2 - єдиний танк британської армії. І британці успішно застосували його в Іраку 2003 року.

Танки Challenger 2 від Великої Британії стали першими західними машинами такого класу, що були передані партнерами та відкрили шлях до Leopard 2 і Abrams у ЗСУ. Водночас їхня кількість у 14 одиниць, незважаючи на розмови про те, що їх згодом буде вдвічі більше, одразу унеможливлюють найменування їх "геймченджером". Про це британським журналістам розповіли українські танкісти.

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