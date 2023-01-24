Танки є однією зі складових повернення нашої держави до кордонів 1991 року, зазначили в ОП.

Надання Україні міжнародними партнерами кілька сотень танків буде справжнім ударним кулаком демократії проти Росії.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram. "Танки - одна зі складових повернення України на кордони 1991 року. Кілька сотень танків для наших танкістів. Кращих танкістів у світі. Саме це буде справжнім ударним кулаком демократії проти автократії з боліт", - зазначив він.

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Допомога Україні з боку Заходу - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 11 січня під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про готовність передати Україні роту танків Leopard (14 одиниць за стандартами НАТО). Як повідомив він під час спільного брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Ґінатасом Наусєдою, роту танків передадуть у рамках міжнародної коаліції.

Сьогодні, 24 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard 2.

У німецькому Бундестазі повідомили, що депутати у середу, 25 січня, розглянуть питання можливих поставок танків Leopard до України. Зазначається, що це питання будуть розглядати ​​на прохання парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче "припинити леопардову блокаду федерального уряду" та побоюється втрати довіри до федерального уряду серед союзників.

Також сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що Фінляндія планує "зробити внесок" у створення потужного підрозділу танків для України.

Водночас Нііністьо наголосив, що Фінляндія може проводити навчання українських військових, адже це одна із небагатьох країн Європи, яка ще має призов до свого війська, а відтак фінські інструктори мають відповідний досвід.

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