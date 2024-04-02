Супротивник забезпечував прикриття об'єкта засобами ППО, з'ясували журналісти.

Російські окупанти ретельно приховували завод зі збірки дронів, який було атаковано Головним управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це УНІАН повідомило джерело в спецслужбах. Зокрема, джерело підтвердило, що це була спецоперація ГУР Міністерства оборони. Завод від нашої держави розташований на відстані тисяча кілометрів - у Татарстані.

"Ворог ретельно приховував місце розташування об'єкту та забезпечував прикриття ППО, але це не допомогло. Робота буде продовжена", - заявив співбесідник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, було атаковано завод зі збірки безпілотників-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники називають "Герань-2". Внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Також відбулася атака на нафтопереробний завод у російському Татарстані. Це спільна операція Служби безпеки України та ГУР Міністерства оборони України.

Зокрема, за даними джерел УНІАН, український дальньобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ Росії.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ", - зазначило джерело.

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