За оцінками британської розвідки, росіяни перебувають за 10 кілометрів від Покровська.

Російські війська продовжують наступ на Покровськ, проте їхній темп просування незабаром знизиться. Про це заявляє Міністерство оборони Великої Британії в мережі X, посилаючись на дані розвідки.

"Російські сухопутні війська за останні сім днів прискорили просування до східноукраїнського міста Покровськ. Вони перебувають у межах десяти кілометрів від околиці міста. Темпи просування, ймовірно, сповільняться в міру входження російських сухопутних військ у населені пункти біля Покровська", - ідеться в повідомленні.

У британській розвідці підкреслюють, що Покровськ служить ключовим логістичним вузлом для Донецької області та, у разі його взяття ускладнить українські лінії постачання.

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"Це ускладнить для українських збройних сил поповнення запасів і швидке маневрування ресурсами до кількох ключових опорних пунктів між Часовим Яром і Вугледаром", - ідеться в аналізі.

Також наголошується, що на всіх інших ділянках фронту на сході та півдні України оперативний темп військової активності залишається низьким, при цьому істотних змін у територіальному контролі не відбулося.

Ситуація в Покровську - що треба знати

1 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку ситуація складна і рішення командування ухвалюються без зволікань.

За даними аналітиків Deep State, росіяни захопили Парасковіївку Донецької області, а також просунулися в Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці.

Як припускають у Forbes, Росія досягне Покровська і найважливіших ліній постачання у вересні.

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