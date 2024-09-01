Місту поки що не загрожує неминуче захоплення, але влада очікує на безперервні артилерійські обстріли, які, найімовірніше, перетворять його на руїни, як Бахмут і Авдіївку.

Україна зробила ставку на те, що її наступ на Росію відверне сили Москви від наступу на Покровськ. Цього не сталося. І тепер російська армія впритул наблизилася до міста, змусивши місцевих жителів масово евакуюватися.

Як повідомили The New York Times солдати, які воюють у цьому районі, під час боїв у полях і селах поблизу українські військові відступають місцями більш ніж на милю на день, і тепер росіяни перебувають за шість миль від Покровська.

Як розповів голова військової адміністратор міста Сергій Добряк, російські війська з квітня прорвали п'ять оборонних ліній на схід від Покровська. За його словами, місту поки що не загрожує неминуче захоплення, але посадовці очікують на безперервні артилерійські обстріли, які, найімовірніше, перетворять його на руїни, як Бахмут і Авдіївку.

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З урахуванням цієї перспективи населення міста скоротилося з приблизно 62 000 жителів на початку серпня до 36 000 сьогодні. Всюди видно ознаки втечі людей.

"Ворог близько і стає все ближчим", - сказав Ігор Копиця, власник магазину канцелярських товарів. На запитання про ставку військових на те, що напад на Росію сповільнить просування до його міста, він назвав це гідною спробою. "Вони сподівалися, що це спрацює, але не спрацювало", - сказав він.

71-річна Ніна Маштіхіна, яка переїжджала жити до своєї дочки на Західну Україну, сказала, що армія зробила все можливе, навіть якщо місто не буде врятовано.

"Я дякую їм. Вони хороші хлопці", - сказала вона. "Я вірю в них. Я вірю в нашу перемогу".

Але інші жителі задавалися питанням, чому цінні війська були відправлені в Росію замість захисту Покровська.

"Вони повинні були захищати нас тут", - каже 39-річна Ірина. "Тепер вони відступлять. Ось чого ми боїмося. Така думка в місті".

Як вважає Йохан Норберг, військовий аналітик Шведського агентства оборонних досліджень, повільна реакція Росії на вторгнення в Курську область може відображати дезорганізацію в її збройних силах, або ж це може бути стратегічним компромісом - захоплення більшої території в Україні, залишивши свою власну зі слабкою охороною.

"У них був імпульс у Донбасі, то чому б не довести це до кінця? Росія може легко обміняти територію на час", - сказав він.

Покровськ - новини

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на Покровському напрямку ситуація складна.

Як припускають у Forbes, Росія досягне Покровська і найважливіших ліній постачання у вересні.

Водночас аналітики ISW повідомляють, що військове командування РФ, імовірно, передислокувало в Курську область деякі підрозділи, призначені для посилення наступу окупантів на Покровському напрямку. Таким чином оперативний тиск від вторгнення ЗСУ на цю територію впливає на операції противника в усіх секторах.

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