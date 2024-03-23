Влада РФ заявила, що безпосередніх виконавців теракту вони затримали.

Щонайменше двох учасників терористичної групи, яка влаштувала стрілянину в підмосковному "Крокус Сіті Холі", було вбито. Про це повідомляє російська редакція BBC з посиланням на джерело, знайоме з ходом операції російських силовиків.

За словами джерела, одного з терористів було вбито ще в самому глядацькому залі кіноцентру. Хто саме його вбив - не уточнюється. Другий учасник групи загинув у Брянській області, де російські силовики перехопили автомобіль з імовірними виконавцями теракту.

BBC стверджує, що в них є паспорт убитого в Брянській області: це 30-річний громадянин Таджикистану, ім'я якого поки не називають з етичних міркувань. Видання стверджує, що раніше ця людина вже потрапляла в поле зору російських "правоохоронців" за вчинення адміністративних правопорушень, зокрема за порушення 90-денного терміну безвізового перебування в РФ.

Відео дня

Також у розпорядженні журналістів є також копія документа Шамсідіна Фарідуні, затриманого в Брянській області - кадри його допиту раніше публікував УНІАН. Фарідуні теж є громадянином Таджикистану.

Теракт у Підмосков'ї: останні новини

За даними російської влади, внаслідок нападу терористів на кіноцентр "Крокус" у Підмосков'ї загинули щонайменше 130 осіб. Згодом російська влада повідомила про затримання 11 осіб, причетних до теракту, зокрема 4 безпосередніх виконавців.

При цьому відомо, що щонайменше одного із затриманих російські силовики по-звірячому катували, а потім зняли з ним коротке відео з "допитом".

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