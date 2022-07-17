У ГУР також закликали приєднуватися до кампанії та організовувати акції у своєму місті.

У світі стартувала низка мітингів, на яких Росію вимагають визнати державою-терористом.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"50 мітингів у 47 містах світу. Кампанія по всьому світу #terroRussia #russiaIsATerrorisState успішно стартувала! Ціль одна: весь світ має визнати росію державою-терористом!", - йдеться у повідомленні.

В управлінні також опублікували список запланованих мітингів, які можна знайти за посиланням. У відомстві також закликали приєднуватися до кампанії та організовувати акції у своєму місті.

Нагадаємо, в окупованих Мелітополі і Токмаку партизани розповсюджують антиросійські листівки. Крім того, за даними ОВА, на вулицях окупованого Токмака партизани продовжують розповсюджувати антиросійські листівки.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали залізничні колії, якими російські фашисти здійснювали важливі логістичні перевезення.

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