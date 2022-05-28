Зокрема, у Мелітополі партизани роздають містянам листівки із запрошенням на проукраїнський мітинг 29 травня.

В окупованих Мелітополі і Токмаку партизани розповсюджують антиросійські листівки.

Про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Рух опору у Мелітополі продовжує завдавати ударів окупаційній владі. Листівки із застереженнями проти отримання російських паспортів розклеєні по всьому місту. А ще за допомогою листівок мелітопольські партизани запрошують містян 29 травня на проукраїнський мітинг", - зазначається у повідомленні.

Крім того, за даними ОВА, на вулицях окупованого Токмака партизани продовжують розповсюджувати антиросійські листівки.

Крім того, у перехопленій СБУ розмові жительки Мелітополя із російським військовим йдеться про те, що на базу відпочинку у Кирилівці зайшли 20 з лишком БТРів, а також про те, що у селищі міцніє партизанський рух.

"Також жінка зазначає, що хотіли би, аби повернулася українська влада, адже тоді жилося краще", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, В тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали залізничні колії, якими російські фашисти здійснювали важливі логістичні перевезення.

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