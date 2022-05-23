На місце вибуху рашисти відправили бронепоїзд та групу солдатів, які проводили зачистку території.

В тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани підірвали залізничні колії, якими російські фашисти здійснювали важливі логістичні перевезення.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Вранці у місті прогримів вибух у районі м’ясокомбінату, який пошкодив рейки. На місце вибуху російські загарбники відправили бронепоїзд та групу автоматників, які проводили зачистку території.

Вранці 23 травня місцеві жителі бачили чорний клубок диму поблизу м'ясокомбінату.

Раніше американський Інститут вивчення війни виділив Мелітополь як центр партизанського руху. За інформацією міського голови Івана Федорова, з початку окупації місцеві патріоти провели понад 20 успішних операцій опору окупантам, пошкодили об'єкти критичної інфраструктури подвійного призначення, надали цінний масив військової інформації про дислокацію окупаційних військ українській розвідці та ліквідували більше сотні окупантів.

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