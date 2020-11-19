Чергове засідання ТКГ заплановане на 24-25 листопада.

Російська сторона відмовилася провести засідання політичної та безпекової підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці української делегації в ТКГ у Facebook.

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"На жаль, незважаючи на пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН, провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилася", - сказано в дописі.

Чергове засідання ТКГ заплановане на 24-25 листопада.

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Автор: Тетяна Поляковська