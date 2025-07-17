На думку Світана, якщо питання про передачу Tomahawk вирішиться, Україна отримає і пускові установки Typhon.

Американські ракети Tomahawk дуже потрібні ЗСУ - українські фахівці змогли б пристосувати під них наявні пускові установки, хоча краще їх отримати разом із Typhon.

Про це Radio NV заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан. "Tomahawk це крилата ракета середньої дальності, дальність в районі 2000 км, залежно від номенклатури, є кілька видів ракет. До Уралу дістане - це точно. Півтонни бойової частини, якщо в конвенційному виконанні. Причому, тандемні є.... Тому для нас, звичайно, важливо було б їх отримати", - висловив думку Світан.

За його словами, Tomahawk можна запускати з декількох платформ, тим паче, що зараз уже є наземні, зокрема. Експерт упевнений, що українські фахівці мають достатню кваліфікацію і навички для того, щоб адаптувати Tomahawk для запуску, виходячи з ресурсів ЗСУ.

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"Наші фахівці запустять будь-яку ракету, якщо буде поставлено таке завдання. Хоча, якщо буде вирішено питання про передачу Tomahawk, і пускові установки - тих же Typhon, теж будуть поставлені. Багато теж не треба - з десяток пускових установок і залп у 10 ракет можна буде виконувати", - підкреслив експерт.

"Пускова установка Typhon, крім Tomahawk, може запускати ще й ракети SM-6 (американські зенітні ракети - УНІАН)... Тому для нас дуже важливо разом із "Томагавками" отримати саме Typhon під подальшу поставку ракет SM-6, дальність яких 300 км. Тобто, якби в нас були хоча б з десяток цих пускових установок і кілька десятків цих ракет, повірте, жоден Су-34 ближче ніж за 200 км до лінії фронту не підійшов би", - упевнений експерт.

У такий спосіб, за словами Свитана, було б вирішено питання з російськими КАБами, якими Росія постійно завдає ударів по цивільному населенню України та ЗСУ.

Ситуація навколо Tomahawk

Нагадаємо, Defense Express нещодавно повідомляв, що американську ракету Tomahawk, яку США теоретично могли б надати Україні, можна запускати з води або суходолу, повітряного варіанту запуску Tomahawk поки що немає. Для запуску таких ракет існують три види пускових: надводний корабель з універсальною вертикальною пусковою коміркою Mk 41, запуск з підводного човна спеціальної версії Tomahawk UGM-109 і ґрунтова ракетна система Typhon або її складова частина, пускова установка Mk 70.

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