Водночас у місті досі залишаються цивільні, яких забезпечують їжею та водою.

Російські окупанти знищують місто Торецьк Донецької області, де від будинків "залишилися тільки бетонні коробки". Про це в ефірі "Київ 24" сказала речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, говорячи про ситуацію на Торецькому напрямку, зокрема, скільки відсотків міста контролюють українські військовослужбовці.

Вона підкреслила, що говорити про якісь відсотки в місті, в якому ведуться активні бойові дії, дуже складно, адже лінія зіткнення постійно пересувається.

"Говорити, що сьогодні ми контролюємо 40% або 50, або ще якось, - дуже-дуже важко. І мабуть, навіть трохи некоректно", - сказала Бобовнікова.

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Стосовно боїв у місті, речниця наголосила, що "ворог стирає з лиця землі місто Торецьк":

"Якщо ви бачили кадри, як виглядає Торецьк, - це дуже страшно. Там всі будинки згорілі. Залишилися тільки бетонні коробки. І таким чином ворог намагається захопити це місто, стираючи з лиця землі: артилерією, авіацією, дронами".

Згодом, додала Бобовнікова, ворог заходить вже на випалену землю малими штурмовими групами, намагаючись "закріпитися там, де вже фактично нічого немає".

Крім того, говорячи про гуманітарну ситуацію в місті, речниця зауважила, що очільник міської військової адміністрації Торецька повідомив, що цивільні, які залишаються в місті, забезпечені продуктами харчування довготривалого зберігання та питною водою.

"Однак, ситуація сама в місті надзвичайно страшна. Ведуться активні бої, активні обстріли. Тому кожній цивільній особі потрібно дуже добре подумати, чи залишатися в цьому місті. І краще за все - просто евакуюватися", - підкреслила вона.

Ситуація у Торецьку - останні дані

Раніше військовий аналітик Олексій Гетьман зауважив, що російські окупаційні війська не полишають спроб захопити Торецьк, і висловив думку, що битва за місто може затягнутися на місяці.

За його словами, у Торецьку ще є вцілілі будівлі, а бої у забудові можуть тривати місяцями. Гетьман зазначив, що міські бої можуть вестися на трьох рівнях - на асфальті, на поверхах і в підземних комунікаціях.

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