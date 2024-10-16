Окупанти просунулися на Донбасі / фото wikimedia.org

Російські окупанти продовжують наступ на фронті та мають деякі успіхи. Зокрема, у росіян є просування на гарячому Торецькому напрямку.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, ворог окупував село Острівське поблизу Курахового на Донеччині. Крім того, окупаційна армія просунулась біля Левадного (Запорізька область), Цукуриного та в Торецьку (Донецька область).

Війна в Україні - актуальні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська продовжують перетворювати на руїни Торецьк Донецької області. Ситуація в місті дуже складна, заявила речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. 

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Російські окупаційні війська за серпень-вересень захопили у 5,5 раза більше території, ніж за весь 2023 рік, заявили аналітики проєкту UA War Infographics. Головними причинами цього є дефіцит зброї у ЗСУ та зміна тактики російських окупантів. 

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Тим часом українські захисники продовжують нищити ворога. На одному з південних напрямків ЗСУ завдали удару по навчальному полігону, де тренувалися російські військові. На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів.

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