Там відбуваються постійні найзапекліші бої з ворогом.

Російські окупанти не зайшли в місто Торецьк Бахмутського району Донецької області. Про це наголосив командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телеканалу "Київ24".

Він розповів, що на Торецькому напрямку ситуація дуже складна, бо ворог має перевагу в авіаційній і артилерійській складовій, а також в живій силі.

"З приводу Торецька. Так, дійсно, вони не зайшли в нього. Я думаю, що вони і не зайдуть в нього. Місяць тому вони почали тут свій наступ, але вперлись в нашу оборону", - зазначив Краснов.

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За його словами, на Торецькому напрямку йдуть бої біля населених пунктів Залізне, Північне, Південне. "Особливо з боку Шумів вони (йдеться про російських окупантів – УНІАН) наступають і вперлися у багатоповерхову забудову в районі Північного. І там йдуть зараз найзапекліші і найжорсткіші бої", - наголосив Краснов.

Він розповів, що там дуже різноманітна місцевість – частково є насаджений ліс, а також приватний сектор і багатоповерхова забудова. "І там зараз проходить лінія оборони і йдуть постійні піхотні і стрілкові бої. Може в 9-поверхівці один під’їзд бути наш, а інший можуть зайняти окупанти. І там в такій важкій і напруженій ситуації проходять бої на даний момент", - сказав Краснов.

Війна в Україні - названо гарячі точки фронту

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив сьогодні, що працює на найгарячіших ділянках східного фронту. За його словами, фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії, які мають різну інтенсивність.

Сирський повідомив, що ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногорівці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра.

Він зазначає, що російські окупанти не полишають спроб захопити Макіївку та Стельмахівку, намагаються взяти під контроль острови пойми лівого берега річки Дніпро й атакують позиції наших воїнів в Кліщіївці та Іванівському.

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