Стверджується, що до серпня росіяни впевнено просувалися через місто і використовували елеватор як логістичний вузол.

Тактика, яку використовувала російська армія для захоплення українського міста Нью-Йорк, нагадувала Сталінград, одну з найкривавіших битв Другої світової війни, пише The Wall Street Journal.

Солдати йшли групами по три людини, стрімко просуваючись вперед вулицею, яку спрямовував безпілотник. Коли українські захисники відкривали вогонь, ті, хто вижив, ховалися в будинку.

Вони продовжували наступати хвилями, зазнаючи великих втрат, поки близько десятка російських піхотинців не збиралися в одному місці. Потім вони починали процес знову, зазначається в матеріалі.

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"Їхні командири не виявляють до них жодного жалю", - сказав командир української роти, відомий як Водолій, який керував військами, що воюють у місті.

Під час однієї з операцій у Нью-Йорку в серпні добре оснащені люди Водолія відбили російський натиск швидкими і рішучими діями.

Підрозділ Водолія, 425-й окремий штурмовий батальйон, призвали до бою цього літа після того, як російські війська просунулися до Нью-Йорка в рамках своїх зусиль із захоплення стратегічного хребта на північному сході.

Стверджується, що до серпня росіяни впевнено просувалися через місто і використовували елеватор як логістичний вузол. Один російський солдат, захоплений у сусідньому Торецьку, описав тактику, яку вони використовували, покладаючись на масу, а не на майстерність. 31-річний рядовий здався, сказав він в інтерв'ю наступного дня, після того, як двоє інших у його штурмовій групі були вбиті, один українцями, а другий - його власною рукою. Він сказав:

"Немає ніякого морального духу. Усі бояться. Командири кажуть: "Швидше, швидше, швидше".

За його словами, під нещадним тиском ззаду вони неухильно просувалися вперед. Кілька росіян зачаїлися в підвалах пожежної частини та постачальника сільськогосподарських хімікатів у Нью-Йорку, коли люди Водолія контратакували. 33-річний уродженець окупованого Маріуполя відправив групу з 12 солдатів, оснащених окулярами нічного бачення, на поставленій США бойовій машині піхоти Bradley. Вони спішилися, а потім лейтенант, спостерігаючи за трансляцією з безпілотника з тепловізором, повів дві групи по шість осіб паралельними вулицями.

"Ніч - наша велика перевага", - сказав Водолій.

Вони закидали підвали димовими й осколковими гранатами, а потім увірвалися всередину, убивши всіх росіян, які не встигли втекти. На світанку вони досягли перехрестя на північ від елеватора і допомогли іншому українському підрозділу зайняти оборонні позиції в будівлях.

Наступною метою був елеватор, який росіяни використовували як плацдарм для подальшого просування. Українці обійшли будівлю ззаду, зайнявши оборонні позиції, щоб не допустити підкріплення. Основна штурмова група з шести осіб спробувала увійти через двері зі східного боку, але вони були забарикадовані зсередини. Тому вони прорвали головний вхід із західного боку, але були відбиті кулеметним вогнем.

Українці очікували зіткнутися з жменькою росіян, яких вони спостерігали на записах з безпілотників, що входили в елеватор, але стало ясно, що їх було менше. Коли один солдат був поранений осколком, група відступила в сусідню будівлю.

Протягом наступного дня українці обстрілювали елеватор артилерійськими снарядами і вибухівкою, скинутою з безпілотника, але без особливого ефекту.

Зазначається, що у росіян була перевага за висотою, але вони опинилися в пастці. Українська штурмова група захопила радіостанцію і почула, як командири кажуть своїм людям у будівлі триматися і чекати допомоги. Водолій сказав командиру української штурмової групи.

"Скажіть їм, що їм брешуть, і ніякої допомоги не буде".

Поверх за поверхом, протягом кількох годин вони змушували окупантів здаватися, кажучи їм, що виходу немає.

Коли поранені росіяни виповзали і здавалися, українці надавали їм допомогу і змушували їх передавати своїм співвітчизникам по радіо, що вони можуть розраховувати на справедливе поводження. Поранення варіювалися від осколкових поранень до відірваних кінцівок. Через більш ніж один день усі росіяни, які вижили, здалися, загалом 16 осіб.

Стверджується, що "тріумф незабаром зійшов нанівець". Росія посилила атаки в Нью-Йорку за допомогою плануючих бомб, артилерії та хвиль піхоти. Українські війська, які замінили росіян, були витіснені з елеватора під згубним вогнем. Подальша контратака в місті іншим українським підрозділом тимчасово відкинула окупантів назад, але до кінця вересня вони взяли об'єкт під контроль.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У Telegram-каналі проєкту DeepState зазначається, що російська окупаційна армія має нові просування - вони просунулися в Цукурине, а також біля Гірника та Любимівки. Крім того, війська РФ завершили повну окупацію Красногорівки.

Варто зазначити, що Генеральний штаб Збройних сил України не підтверджував нові просування російських окупаційних сил.

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