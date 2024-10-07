Також вони мають низку просувань.

На російсько-українському фронті тривають важкі бої, загарбники продовжують тиснути, повідомляють українські аналітики.

В Telegram-каналі проекту DeepState зазначається, що російська окупаційна армія має нові просування - вони просунулися в Цукуриному, а також біля Гірника та Любимівки. Крім того, війська РФ завершили повну окупацію Красногорівки.

Варто вказати, що Генеральний штаб Збройних сил України не підтверджував нові просування російських окупаційних сил.

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Ситуація на фронті

У зведенні українського Генштабу від 22:00 повідомлялося про 99 зіткнень з окупантами за добу. Зазначалося, що Збройні сили України зосерджені на зриві російського наступу та виснаженні їхніх сил.

Вчора росіяни здійснили 11 атак на Куп’янському напрямку, 18 - на Лиманському, 17 - на Торецькому та 19 - на Покровському. На останньому найбільшу активність фіксують в районах Мирнограду, Лисівки, Крутого Яру, Новотроїцького, Променя, Петрівки та Селидового.

Генеральний штаб розкрив попередні втрати загарбників на Покровському напрямку - 126 вбитих та 157 поранених окупантів. Також російські війська втратили багато техніки.

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