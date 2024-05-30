Окупанти використовували судна для логістики та патрулювання акваторії поблизу півострова.

Спецпризначенці "Group 13" знищили в окупованому Криму два російських катери КС-701 "Тунєц", ще два судна такого ж типу вдалося уразити.

Уточнені результати місії Головного управління розвідки Міністерства оборони України опублікувала прес-служба ГУР. Зазначається, що ці засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу півострова.

"Тож загалом втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі управління.

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Нагадаємо, що вночі на півострові чули вибухи, згодом з'явилися відео з вибухами. Окупаційна влада заявила про пошкодження двох поромів.

Вранці українська розвідка заявила про знищення двох швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунєц". Операцію здійснили за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

На підході до бухти Вузька росіяни 32 рази піднімали в небо літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8, щоб знищити їх. Також вони хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

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