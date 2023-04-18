Росіяни скорочують чисельність військ і згортають наступальні дії в районі Донецька.

Існує реальна ймовірність того, що росіяни скоротили чисельність військ і згортають наступальні дії в районі Донецька, щоб перенаправити ресурси на Бахмут.

Про це йдеться у свіжому зведенні британської розвідки. "У Бахмуті сили міноборони РФ і ПВК "Вагнер" продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста в основному проходить уздовж головної залізничної гілки", - сказано у повідомленні.

При цьому, за відомостями британської розвідки, ЗСУ відбивають атаки росіян з півдня вздовж вулиці Корсунського - старої головної дороги на захід від міста.

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"Для обох сторін будь-яке значне скорочення підрозділів навколо Бахмута є критичним питанням, оскільки Україна хоче вивільнити наступальні сили, а РФ, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", - підсумували в розвідці.

Ситуація у Бахмуті

У місті тривають запеклі бої. Окупанти не залишають спроб повністю захопити Бахмут. З цією метою найманці "Вагнера" навіть налагодили взаємодію з кадровими російськими військовими.

17 квітня в Міноборони України повідомили, що російські загарбницькі війська інтенсивніше використовують важку артилерію та авіаудари на Бахмутському напрямку.

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