Мінімум частина вантажних російських літаків щось привезла, зазначив "Беларускі Гаюн".

У неділю, 15 січня, в Білорусь прилетіли чотири вантажних борту повітряно-космічних сил Росії та вісім винищувачів.

Борти приземлилися на військовому аеродромі Барановичі, повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram. За даними спостерігачів, мінімум частина вантажних бортів щось привезла, можливо, боєприпаси для винищувачів.

Крім того, "Беларускі Гаюн" назвав імовірну причину прильоту російських літаків в Білорусь - це участь у спільних льотно-тактичних навчаннях білорусів та росіян.

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"Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів, в Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ", - наголошується у повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Білорусь 8 січня прилетіли 12 російських вертольотів.

Варто зазначити, що білоруське Міноборони 5 січня анонсувало спільні льотно-тактичні навчання з РФ. Вони мають тривати 16 січня до 1 лютого.

Співпраця РФ та Білорусі під час війни в Україні

Білоруська влада дозволила РФ здійснити повномасштабне вторгнення зі своєї території. З території Білорусі також не раз обстрілювали Україну.

У Білорусь пізніше перекинули російських мобілізованих, туди ж стягують військову техніку. У країні постійно проходять військові навчання. Крім того, військовозобов'язаних у Білорусі покликали до військкоматів "для звірки даних".

Опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна стверджувала, що в Білорусі перебувають десятки тисяч військових РФ. За її словами, білоруси разом з росіянами можуть воювати проти українців у Запорізькій області.

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