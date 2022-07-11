Протягом усієї сьогоднішньої ночі спостерігалася підвищена авіаційна активність над Білоруссю.

Вперше з 4 квітня в небо над Білоруссю підняли російський літак ДРЛО А-50 і винищувачі.

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що протягом всієї сьогоднішньої ночі спостерігалася підвищена авіаційна активність над Білоруссю.

10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРЛО А-50 ВКС РФ з реєстраційним номером RF-94268. Завданням цього літака є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

Всю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, при цьому змінюючи висоти від 9150 метрів до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром в Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі склав 6 годин 20 хвилин.

Крім А-50, протягом всієї ночі в повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 в парі на висотах від 7 до 8 тисяч метрів.

Хронологія злетів, посадок і роботи винищувачів з А-50 була наступна:

22:45 зліт винищувача №1 з військового аеродрому в Барановичах.

23:10 початок роботи винищувача №1 в парі з А-50.

00:56 кінець роботи в парі з А-50.

00:40 зліт винищувача №2.

01:03 початок роботи винищувача №2 в парі з А-50.

03:15 кінець роботи в парі з А-50.

03:26 початок роботи винищувача №3 в парі з А-50.

04:36 кінець роботи в парі з А-50.

Відзначається, що час роботи кожного винищувача з А-50 становить від години до двох. Під час роботи пілоти винищувачів обговорювали з ДРЛО видимість цілей для ударів по території України.

"Виходячи з того, що відбувалося сьогодні вночі можна припустити, що парна робота винищувачів з А-50 з видивлянням цілей для атаки може стати новою щоденною практикою", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі активізувалися польоти російської військової авіації.