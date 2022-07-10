Усі російські літаки Іл-76 прилітали на військовий аеродром в Мачулищах, що недалеко від Мінська.

Сьогодні вранці в Білорусь прилетіли три літаки Іл-76 повітряно-космічних сил Росії.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", із учорашнього вечора в Білорусі знову спостерігається активність вантажної військової авіації з РФ.

"Крім літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 і двох Іл-76 ВКС РФ, які прилітали ввечері 9 липня, вранці 10 липня прилетіли ще три Іл-76 (два з них повторно)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всі борти прилітали на військовий аеродром в Мачулищах, що недалеко від Мінська.

"О 05:00 з військового аеродрому "Іваново-Північний" (Іванівська обл. Росії) в Мачулищі прилетів борт із реєстраційним номером (р/н) RF-86842 і полетів о 07:00. О 08:30 з міжнародного аеропорту Анапи в Краснодарському краї РФ прилетів борт з р/н RF-86048. О 10:10 він полетів в Іваново. За нашою інформацією, цей борт був порожній або з мінімальним завантаженням. Третій Іл-76 з р/н RF-78791 прилітав до Білорусі і раніше, під час активної фази війни на Київському напрямку. Цей борт приземлився о 09:45. І поки залишається на території Білорусі, як і літак ДРЛВ А-50, який прилетів вчора ввечері", - пишуть експерти.

Також моніторингова група додає, що о 09:00 із Мачулищей полетів Іл-76 ВПС Білорусі з р/н EW-004de.

Раніше УНІАН повідомляв, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром Зябровка, який розташований під Гомелем. Війська РФ переробляють його під свою військову базу. На території аеродрому розмістили ракети "Іскандер-М" і С-400 "Тріумф".

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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