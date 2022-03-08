Також є кілька зниклих безвісти та поранених захисників Харкова.

У боях за Харків загинули представник добровольчого корпусу "Фрайкор" Артем Азаров з позивним "Художник", лідер фанатського руху SPC Олександр Клушин та його побратим з позивним "Лис".

Про це повідомили Telegram-канали організацій "Фрайкор" та "Світанок".

"Артем Азаров (позивний "Художник") поліг смертю хоробрих у боротьбі з російським окупантом. Допомагав побратимам з ЗСУ виконувати важливе бойове завдання й загинув під час мінометного обстрілу. В цивільному житті був талановитим художником, поєднував мистецьку сферу та заняття боксом, був тренером та наставником для багатьох", – йдеться в повідомленні "Фрайкору".

В організації зазначають, що в Харкові лишилося чимало картин Азарова, які намагатимуться зберегти для увічнення його подвигу заради України.

"Загинув один з лідерів фанатського колективу SPC, харків'янин, патріот і дуже потужна людина – Саша Клушин та його побратим "Лис". Ще один зниклий безвісти. Продовжуються пошукові операції. Шестеро поранені", – повідомили у свою чергу представники "Світанку".

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