Начальник штабу російського добровольчого корпусу "Фортуна" вважає, що даний інцидент свідчить про рівень підготовки прикордонної служби РФ.

Начальник штабу російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" в ефірі інформаційного телемарафону прокоментував інформацію, що надходить сьогодні, про ситуацію в Брянській області і підірвану машину Міноборони РФ.

"У Брянській області постійно щось вибухає, вони (російські військові - УНІАН) десь їздять і вибухають на своїх мінах, на ще на чиїхось мінах. Я так думаю, що це свідчить про рівень підготовки прикордонної служби, в першу чергу про це", - акцентував він.

Олександр "Фортуна" констатував, що замок на кордоні РФ невидимий: "Замок тільки в головах і в думці людей про те, що він існує".

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Також начальник штабу РДК відзначив місію на Білгородщині і відреагував на інформацію української розвідки про те, що Росія відійшла з деяких селищ на своєму прикордонні.

"На сьогоднішній момент в Бєлгородській області відбувається операція "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії". Існує така інформація про те, що частина адміністративного апарату управління вивезена за межі кудись. Начебто як є інформація, що вивезені жителі якихось сіл, але вона нічим не підтверджена. Є інформація про перекидання військової техніки та особового складу армії РФ на даний напрямок з ФРонту - це вже відповідає дійсності", - підкреслив "Фортуна".

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу акцентував, що військова ціль першого етапу операції російських добровольців полягала в тому, щоб стягнути частину військ РФ з фронту в Бєлгородську область. "Ми ж всі слухаємо, як кажуть, що кордони Росії на замку, і тепер ми всі розуміємо, що замок, напевно, там іграшковий. Там є частини професійні, є прикордонники і ФСБ РФ, і десантники, і строковики, і мобілізовані. Але вони як і раніше не готові до подібних дій з нашого боку", - констатував "Фортуна".

Прорив російського кордону - головне

21 травня 2023 року бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" здійснили перший "рейд" по прориву російського кордону в Грайворонському районі Бєлгородської області. Добровольці оцінили свою операцію як успішну і відзначили, що в результаті було завдано поразки Збройним силам РФ, ФСБ, Росгвардіі і Міністерству оборони. Представники РДК і Легіону "Свобода Росії" заявили, що далі масштаб місії буде тільки наростати.

Україна заявила, що не має відношення до цих "рейдів" в Брянську область громадян РФ, які проводять там операцію для "створення смуги безпеки".

26 травня представник української розвідки Андрій Юсов, коментуючи останні події з "рейдами" російських повстанців у Бєлгородську область, заявив, що Росія відійшла з деяких селищ на своєму прикордонні. При цьому представник ГУР МО України з міркувань безпеки не став уточнювати деталі.

Сьогодні, 27 травня, у Брянській області РФ, яка межує з Україною, знову було неспокійно. У регіоні дрон-камікадзе атакував автомобіль "Нива" Міноборони РФ на дорозі Бровничі - Сушани у Брянській області. Російські ЗМІ писали, що загинули двоє військовослужбовців, а на місці події працюють екстрені служби. У мережі також публікувалися фото пошкодженої "Ниви".

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