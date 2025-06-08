Масштабна пожежа на нафтобазі почалася після удару українських дронів.

Нафтобаза "Кристал" біля авіабази в Енгельсі Саратовської області РФ горить уже третій день поспіль після удару українських дронів.

Як повідомив Telegram-канал Astra, величезний стовп чорного диму від масштабної пожежі видно з різних куточків міста. При цьому місцева влада відзвітувала, що перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі немає.

"Аналіз відібраних сьогодні проб не показав концентрації шкідливих речовин у межах житлової забудови на території Енгельса. Відбір проб буде проводитися до повної ліквідації загоряння", - повідомила регіональна влада.

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Удар по нафтобазі біля Енгельса

Уранці 6 червня стало відомо про атаку на паливну базу біля російського військового аеродрому Енгельс. Унаслідок атаки на об'єкті виникла сильна пожежа. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив факт пожежі на якомусь "підприємстві" в Енгельсі внаслідок нальоту українських дронів, але не уточнив, що саме загорілося.

Пізніше того ж дня Сили безпілотних систем ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі стратегічної авіації РФ у місті Енгельс. Там розповіли, що удари було завдано по військовому аеродрому "Енгельс-2", а також по нафтобазі "Комбінат Кристал", розташованій поруч.

"У районі цілей зафіксовано щонайменше 15-20 вибухів... Виникла масштабна пожежа, яку екстрені служби РФ не змогли локалізувати...", - йдеться в повідомленні.

"Комбінат Кристал" - стратегічний об'єкт, який використовується як база зберігання нафтопродуктів: бензину, дизельного та авіаційного палива для аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2".

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