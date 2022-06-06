Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів.

У Чорному морі у готовності до нанесення ракетних ударів перебувають ворожий корабель і підводний човен із 12-ма крилатими ракетами.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров на сторінці ОК у соціальній мережі Facebook.

"У Чорному морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується", - зазначив він.

За словами Назарова, наразі в готовності до нанесення ракетних ударів з моря перебувають один надводний корабель і один підводний човен, споряджені 12-ма крилатими ракетами.

Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів.

"Отже, заборона відвідування узбережжя, що є наразі не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони, та попередження про небезпеку купання в морі через загрозу детонації морських мін, так само важливі, як сигнали повітряної тривоги, і їх не варто ігнорувати", - наголосив спікер командування.

Раніше стало відомо, що українські військовослужбовці на півдні країни ліквідували майже 60 окупантів і знищили 15 одиниць техніки, у тому числі ворожий танк, шість броньованих машин, ЗРК "ТОР М1", РСЗВ, п'ять автівок та три польових склади боєприпасів.

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